شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الأعمال الجارية بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، موقف الأعمال التى تتم بـالمتحف المصرى الكبير. Advertisements وكان الدكتور مصطفي مدبولى، أكد أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يٌعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائى يساهم فى جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها فى مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر، وما تملكه من آثار متنوعة.

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