اليوم.. اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث افتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًا بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة العراق، وذلك لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.

وقال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إنه بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي طلبت فلسطين عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة والذي يعقد في وقت تتعرض فيه مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.

ودعا السفير اللوح، في تصريح، الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها خاصة وأن هذه الخطوة تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارًا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.