رئيس الحجر الزراعي: اعتماد 80% من تقاوي بطاطس الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن إجمالى عدد الشحنات التى تم استقبلها بالمؤانى بلغت 95 ألف طن تقاوى بالمؤانى القادمة من الدول الأوربية ، مشيراً إلى استمرار أعمال الفحص والمراقبة من قبل مهندسي الحجر الزراعى بالتعاون مع الأجهزة الأخرى.

وتزرع مصر محصول البطاطس 3 عروات على مدار العام؛ بداية من الموسم الشتوى التى تزرع في أكتوبر ونوفمبر، والثانية بالموسم الصيفي، بشهرى ديسمبر وفبراير، والثالثة النيلية وتكون في أواخر أغسطس وسبتمبر.

وأضاف العطار، لمصراوى، أن مهندسي الحجر الزراعى يقومون بأخذ العينات وعمل لجان فحص متوصلة، لافتًا إلى أن رفض آى شحنة مخالفة بها أمراض أو مخالفة للاشتراطات الفنية.

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وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن ما تم فحصه حتى الأن بلغ 80% من اجمالى الشحنات التى لديها طلبات وصول، موضحًا أن عمليات الفحص تتم من خلال معامل مشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض كما هو متبع في السنوات الماضية.

وأشار إلى استقبال مزيد من الشحنات حتى منتصف الشهر القادم ، حيث بلغ تمرير 85 ألف طن من إجمالى الشحنات الموجودة بالمؤانى.

يشار إلى أن مصر تنتج في المتوسط مايقرب من 4 ملايين طن سنويًا، عبر 375 ألف فدان في المتوسط، 53.3% منها في العروة الصيفية،والباقى على مدار العام، حيث يحتل البطاطس المحصول الثانر الأعلى تصديراً عقب الموالح.​