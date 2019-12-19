أخبار مصر | اتصال السيسي وتصريح مدبولي.. أبرز ما جاء في صحف اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتصال السيسي وتصريح مدبولي.. أبرز ما جاء في صحف اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذى أجره أمس الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلى.

فتحت عنوان "توافق مصري- بريطاني على تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بحثا عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسى شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية والعمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى هنأ رئيس الوزراء البريطانى، خلال اتصال هاتفى أجراه معه أمس، بالفوز الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطانى فى رؤية وقدرة "جونسون" على قيادة بلاده خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية مع بريطانيا خلال الفترة المقبلة ومواصلة تفعيل أطر التعاون فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية فضلا عن التشاور والتنسيق السياسى حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الرئيس السيسى بالتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خاصة بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير استئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، مقدما التهنئة لرئيس الوزراء البريطانى بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد.

ومن جانبه عبر رئيس الوزراء البريطانى عن شكره وامتنانه للرئيس السيسى على التهنئة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومشددا على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة لا سيما فى ظل الدور الذى تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار فى منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ذكرت صحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان "مجموعة وزارية لبدء توصيات منتدى شباب العالم"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرر تشكيل مجموعة عمل من الوزارات للبدء فى تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم الذى اختتمت أعماله أمس الأول فى شرم الشيخ وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبدالفتاح السيسى حول أخر المستجدات المتعلقة لتنفيذ تلك التوصيات.

وأضافت الصحيفة أن، مدبولى أشاد، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس بمستوى التنظيم الذى شهده منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة مقدما الشكر لكل من شارك فى تنظيم هذا الحدث المبهر وأسهم فى إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التى تليق بمكانه مصر.

ولفتت إلى أن الحكومة استعرضت التوصيات التى خرجت عن المنتدى والتى تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يثرى حالة الحوار البناء بين شباب العالم وكذلك تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الأفريقية والدولية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك فى مجال الأمن الغذائى بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائى فى الدول الأفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإنتاج الزراعى إلى أفريقيا ورفع درجة الوعى فى المجتمعات الأفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها.

وفى تناولها للشان المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان، "اليوم أخر موعد للتحويل بين العلمى والأدبى لطلاب ثانية ثانوى"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية لطلاب الصف الثانى الثانوى حتى ظهر اليوم.

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ومن ناحية أخرى أكد الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم العام عدم إعلان نتيجة التقدير الورقى لامتحانات الصف الأول الثانوى حتى يتم الانتهاء من التقدير الإلكترونى للصف الثانى الثانوى ليتم إعلان نتيجة الطلاب سواء من تم امتحانهم ورقيا أو إلكترونيا.

أما صحيفة (الأخبار) فذكرت تحت عنوان "أول رحلة بريطانية تصل شرم الشيخ اليوم"، أن مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل اليوم أولى الرحلات القادمة من بريطانيا بعد استئناف الرحلات وعلى متنها 168 راكبا.. مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020 تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة المطار استعدت لاستقبال الرحلة التى تصل الساعة 2 عصرا من مدينه برمنجهام، موضحة أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات سيقوم بإنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطائرات فى احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدنى و منظمى الرحلات البريطانية.

وتحت عنوان "قطع الخدمات عن العقارات المخالفة بالعاصمة"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة طالب نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التى ينظمها القانون الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيدا لإزالته فى حاله عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إرسال الإنذار من الحى.

أما صحيفة (الجمهورية)، فذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد الحرص على دعم علاقات التعاون الاقتصادى بين الشركات المصرية والإيطالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوزت 7 مليارات دولار وأن إيطاليا خامس أكبر مستثمر فى مصر.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى رحب، فى لقائه أمس مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، برغبه الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات جديدة خاصة فى مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالى.. وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للشركاء الإيطاليين للمشاركة فى اجتماعات منتدى البحر المتوسط الذى تستضيفه مصر فى مارس القادم.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإيطالى قوله:"إن هناك مجالات واعدة للتعاون مع مصر لتطوير صناعة الأثاث فى دمياط فى مجالات النقل البحرى واللوجيستيات والمياه والطاقة وتجهيز الرخام، موضحة أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز وتوطين صناعة معدات هذه المحطات فى مصر.

وفى الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "الخبراء يتوقعون استمرار انخفاض الدولار"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أنه فى خطوة جديدة تظهر النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ارتفعت قيمه الجنيه المصرى أمام الدولار ليسجل 15.96 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزى المصرى.. مشيرة إلى أنه وصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات ويرجع ذلك إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وزيادة استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج و ارتفاع إيرادات السياحة فى مصر فى الفترة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء تأكيدهم أن أهم أسباب التراجع تعود إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.2 مليار دولار وإيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار وهى أعلى إيرادات منذ عام 2010 وإيرادات قناه السويس 5.7 مليار دولار وارتفاع حصيلة الصادرات السلعة بمعدل 10.3% نحو 28.5 مليار دولار لترتفع صادراتنا من الواردات.