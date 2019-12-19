شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الاجتماع العادى للجنة الدفاع والأمن الأفريقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم فعاليات الإجتماع العادى للجنة الدفاع والسلامة والأمن، التى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تأتى تلك الاجتماعات فى ضوء حرص مصر على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى مع كافة دول القارة لدعم جهود السلام والاستقرار خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019.

وكانت العاصمة الادارية، قد شهدت أمس الأربعاء، الاجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة.

وألقى السفير إسماعيل شرقى مفوض الإتحاد الأفريقى للسلم والأمن كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات الهامة، مشيداً بالإستقبال والترحيب والحفاوة التى لاقتها جميع الوفود المشاركة وأعضاء المفوضية، معرباً عن سعادته البالغة بالإنجازات التى حققتها مصر فى كافة المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الإتحاد الأفريقى.

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وألقى الفريق محمد فريد كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة فى الاجتماع الذى يُعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتعاون مع كافة دول الإتحاد الأفريقى لتحقيق السلام وترسيخ دعائم الاستقرار، موجهاً الشكر والتقدير لما بذله الخبراء من جهود فى اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية، وما تم التوصل إليه من توصيات تحقق رؤية شاملة لتحقيق الأمن والإستقرار بالقارة ، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أن الإرهاب يهدد كافة شعوب العالم مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته، متطلعاً إلى أن تثمر الإجتماعات لنتائج وتوصيات محددة لعرضها على اجتماع السادة وزراء الدفاع لإقرارها .

وقام الفريق محمد فريد يرافقه رؤساء الأركان وأعضاء الوفود المشاركة بجولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية والأسلحة الذى تم تنظيمه على هامش الاجتماع بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية العاملة فى هذا المجال، حيث أعربت كافة الوفود المشاركة عن سعادتهم بما شاهدوه من معدات عسكرية وتكنولوجيا تسليح متطورة تعكس ما وصلت إليه مصر من تقدم فى مجال التصنيع والإنتاج الحربى .