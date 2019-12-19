شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطى: جارى الإعداد لطرح عقدى تدعيم حواجز الأمواج ولسان رأس البر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، أنه يجري حاليا الإعداد لطرح عقدى تدعيم حواجز الأمواج 2،1 برأس البر محافظة دمياط و حماية منطقة الخليج وتدعيم لسان رأس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان بمحافظة .



وأضاف عبد الكريم أنه جارى حاليا العمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات والرسومات الخاصة بمشروع حماية منطقة شرق الحائط البحري بطوال أبو الروس بعزبة البرج محافظة دمياط وذلك بعد تدبير مبلغ 200 مليون جنيه كدفعة أولي من وزارة التخطيط لتنفيذ المشروع تمهيدها لطرحها خلال العام المالي الحالي 2019/2020 وتم إعادة طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية علي موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP ) .

يذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال حماية للشواطىء خلال العام المالي الحالي 2019/2020 بمبلغ 380 مليون جنيه حيث يجرى العمل حاليا في تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة علي البحر المتوسط .

يذكر أن الهيئة نفذت أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتى المحروسة ، وكذلك مشروع إستكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى - مرحلة أولى – علاوة على ومشروع حماية منطقة السقالات - مرحلة أولي – إضافة إلى مشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية .

