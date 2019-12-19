حلت 95.5% من الشكاوى.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن نجاح مبادرة "صوتك مسموع" فى حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95,5%، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء فى أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 23 ألف شكوى مستوفاه. ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية كيفيفة التقدم بشكوى لوزارة التنمية المحلية من أى محافظة عبر مبادرة "صوتك مسموع" كما يلى: Advertisements 1- فى البداية أكدت وزارة التنمية المحلية أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فى 5 محاور رئيسية وهي "مخالفات البناء - التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - الإشغالات - الفساد والرشوة – المخلفات". 2- يمكن إرسال أى شكوى للمبادرة عبر 4 وسائل تواصل مختلفة وهى: رقم "الواتس أب": وهو (01150606783)

الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)

رقم الخط الساخن : (15330)

البريد الإلكترونى: ( [email protected] )

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