69% من القراء يتوقعون انتعاش السياحة بعد ضخ 50 مليار لتجديد الفنادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه تحت عنوان "هل تتوقع انتعاش قطاع السياحة بعد ضخ 50 مليار جنيه لتجديد وإحلال الفنادق؟"، توقع غالبية القراء انتعاش قطاع السياحة فى مصر. Advertisements وجاءت نتائج الاستطلاع بتوقع 69% من القراء انتعاش قطاع السياحة بعد ضخ 50 مليار جنيه، مقابل 31% لم يتوقعوا انتعاش القطاع.

نتائج الاستطلاع

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