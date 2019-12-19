10 أسباب تدفعك للمشاركة فى دورة المقبلين على الزواج بدار الإفتاء

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1. البداية وتطهير الذهن من الصور النمطية
2. اكتساب مهارات
3. التفكير متعدد الرؤى
4. تحويل الزواج من فكرة إلى قدرة على الحياة
5. نقل الخبرات المهنية ( لكل مشكلة ألف حل )
6. رسم خريطة الحياة الزوجية
7. التخلص من أوهام الزواج
8. التعرف على لغة المرأة ولغة الرجل
9. تحويل قضية الزواج إلى رسالة في الحياة
10. غرس روح الشريعة في بناء الأسرة
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