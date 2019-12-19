10 أسباب تدفعك للمشاركة فى دورة المقبلين على الزواج بدار الإفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كنت مرتبط أو غير مرتبط أو حتى متزوج فهناك 10 أسباب ستجعلك تقدم على المشاركة فى دورة المقبلين على الزواج التي تقدمها دار الإفتاء المصرية، وهى:

1. البداية وتطهير الذهن من الصور النمطية 2. اكتساب مهارات 3. التفكير متعدد الرؤى 4. تحويل الزواج من فكرة إلى قدرة على الحياة 5. نقل الخبرات المهنية ( لكل مشكلة ألف حل ) 6. رسم خريطة الحياة الزوجية Advertisements 7. التخلص من أوهام الزواج 8. التعرف على لغة المرأة ولغة الرجل 9. تحويل قضية الزواج إلى رسالة في الحياة 10. غرس روح الشريعة في بناء الأسرة

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