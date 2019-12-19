س و ج.. كيف تعقد امتحانات يناير الورقية والإلكترونية لطلاب الثانوية المعدلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات يناير المقبل لطلاب الثانوية المعدلة" الأول والثانى الثانوى العام"، الخليج 365" يجيب فى التقرير التالى عن أسئلة توضح طبيعة الامتحانات وكيف يتم عقدها فى إطار التطوير التى تتبناه الوزارة. ـ كيف تجرى امتحانات أولى ثانوى الورقية؟ ـ كيف تجرى امتحانات أولى ثانوى الورقية؟ ـ تتم بشكل ورقى والأسئلة تضعها الإدارات التعليمية وتعقد فى المدارس بالفترة المسائية. ـ ما هو مضمون الأسئلة فى الامتحان الورقى؟ ـ ما هو مضمون الأسئلة فى الامتحان الورقى؟ ـ ستخاطب الأسئلة الفهم فى إطار التقييم الجديد وهى أسئلة أغلبها اختيار من متعدد. ـ كيف يجيب الطالب عن الأسئلة الورقية؟ ـ كيف يجيب الطالب عن الأسئلة الورقية؟ ـ يجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان حيث توجد مساحة مخصصة للطالب أسفل كل امتحان، يستخدم الكتاب المدرسى داخل اللجنة فى الإجابة. ـ ماذا مواصفات أسئلة الامتحان وعدد الجزئيات؟ ـ ماذا مواصفات أسئلة الامتحان وعدد الجزئيات؟ تتراوح عدد الأسئلة من بين 20 سؤالا فى بعض المواد مثل الجغرافيا و40 فى بعضها مثل الرياضيات. Advertisements ما المحظور على الطلاب داخل اللجنة؟ ما المحظور على الطلاب داخل اللجنة؟ يحظر على الطالب اصطحاب المحمول أو أى آلة تصوير ومنع تصوير أى أسئلة أو أجوبة ونشرها فى مواقع التواصل الاجتماعى. ماذا عن أسئلة الامتحان الإلكترونى لـ 2 ثانوى؟ ماذا عن أسئلة الامتحان الإلكترونى لـ 2 ثانوى؟ الامتحان الإلكتروني يعقد فى الفترة الصباحية لطلاب الصف الثانى الثانوى لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية، وتأتى من بنوك الأسئلة والتى وضعها المركز القومى للامتحانات. ـ كيف استعدت المدارس؟ ـ كيف استعدت المدارس؟ ـ تقوم المدارس بمتابعة استعدادات الطلاب وتجهيز التابلت لخوض الامتحانات. ـ ما هى أبرز تعليمات الوزارة للطلاب؟ ـ ما هى أبرز تعليمات الوزارة للطلاب؟ ـ الحضور قبل بدء الامتحان بنصف ساعة خاصة فى أول يوم لتسجيل الدخول على منصة الامتحان. ـ كيف يتم إعلان نتيجة الطلاب؟ ـ كيف يتم إعلان نتيجة الطلاب؟ عدم إعلان نتيجة التقدير الورقى لامتحانات الصف الأول الثانوى التى تنطلق فى يناير المقبل حتى يتم الانتهاء من التقدير الإلكترونى للصف الثانى الثانوى ليتم إعلان نتيجة الطلاب سواء من تم امتحانهم ورقيا أو إلكترونيا فى وقت واحد، تقوم المدارس بتجميع نتائج الامتحانات الورقية طبقا للآلية التى يعتمدها قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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