شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الأوقاف تجرى اختبارا فى اللغة العربية لوكلاء الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الوزارة أن اللجان تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لمن تقدموا لتجديد تعينهم ممن حضروا الدورة أو لم يحضروا ممن يحل موعد تجديد تعينهم في المواقع القيادية قبل نهاية فبراير 2020م ، وذلك على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم ولأول مرة.
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