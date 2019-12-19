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لأول مرة.. الأوقاف تجرى اختبارا فى اللغة العربية لوكلاء الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، لأول مرة امتحان الدورة الأولى في اللغة العربية للقيادات تحريريًّا وشفويًّا بديوان عام الوزارة يوم السبت المقبل.

 

وأكدت الوزارة أن اللجان تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لمن تقدموا لتجديد تعينهم ممن حضروا الدورة أو لم يحضروا ممن يحل موعد تجديد تعينهم في المواقع القيادية قبل نهاية فبراير 2020م ، وذلك على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم ولأول مرة.

 

ووتبع الأوقاف، مؤخرا سياسة "تعلم أو تنحى" استراتيجية علمية جديدة أطلقتها وزارة الأوقاف كشرط للتجديد على مناصبها العليا والممتازة، والتى تلى منصب الوزير، وهى مناصب: (وكيل أول وزارة "رئيس قطاع"، ووكيل وزارة، ومدير عام)، أو التعيين لأول مرة على هذه المناصب، حيث أطلقت دورات تدريبية على اللغات، والعلوم الإدارية والشرعية، والثقافة العامة، استهلتها بدورة فى اللغة العربية.
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