شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الأوقاف تجرى اختبارا فى اللغة العربية لوكلاء الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، لأول مرة امتحان الدورة الأولى في اللغة العربية للقيادات تحريريًّا وشفويًّا بديوان عام الوزارة يوم السبت المقبل.

وأكدت الوزارة أن اللجان تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لمن تقدموا لتجديد تعينهم ممن حضروا الدورة أو لم يحضروا ممن يحل موعد تجديد تعينهم في المواقع القيادية قبل نهاية فبراير 2020م ، وذلك على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم ولأول مرة.