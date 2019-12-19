بعد توقفها.. مصر تستقبل أولى الرحلات البريطانية بمطار شرم الشيخ اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تستقبل مصر اليوم الخميس، عبر مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام، وهو القرار الذي استمر قرابة 4 سنوات.

ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعياً حتى شهر مارس 2020، تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة والتي تصل الساعة 2 عصرًا من مدينة برمنجهام، مشيرة إلى أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات ينهي كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة في احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني ومنظمي الرحلات البريطانية.

وأنهى القطاع السياحي المصري، استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الإنجليزية إلى مدينة شرم الشيخ، بواقع رحلة واحدة كل أسبوع يشكل مبدئي على أن يزيد عدد الطائرات في المستقبل القريب، على تزيد هذه الرحلات بواقع 6 طائرات بريطانية خلال شهر فبراير 2020 المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات، ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بالقرار، موضحة أن ذلك يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث إن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.​