"البصل المصري يصل الهند".. 10 معلومات عن الصادرات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت فتح 29 سوقًا جديدًا خلال عامي 2018- 2019، وأن الصادرات الزراعية قد ارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الزراعية، كالآتي:

- تمكنت مصر من فتح 29 سوقًا واعدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية

- الصادرات بلغت 5 ملايين و400 ألف و630 طنًا.

- تحتل الموالح المركز الأول بكمية بلغت مليون و764 ألفًا و841 طنًا.

- استطاع الحجر الزراعى تصدير 20 صنفًا جديدًا.

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- لأول مرة فى التاريخ.. صدرت مصر "البصل" للهند.

- إلغاء الحظر على 6 محاصيل زراعية و4 أنواع من الفاكهة.

- صدرت مصر خلال الموسم 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.

- لأول مرة تصدر مصر المحاصيل لدول: ميانمار، وكندا، وإندونيسيا، وأورجواي، والهند.

- اعتماد اشتراطات تصدير العنب جوًا لدولتي الصين، وأستراليا.

- ارتفعت الصادرات الزراعية هذا العام بنسبة 40% عن الأعوام الماضية.