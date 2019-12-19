"البصل المصري يصل الهند".. 10 معلومات عن الصادرات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت فتح 29 سوقًا جديدًا خلال عامي 2018- 2019، وأن الصادرات الزراعية قد ارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الزراعية، كالآتي:
- تمكنت مصر من فتح 29 سوقًا واعدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية
- الصادرات بلغت 5 ملايين و400 ألف و630 طنًا.
- تحتل الموالح المركز الأول بكمية بلغت مليون و764 ألفًا و841 طنًا.
- استطاع الحجر الزراعى تصدير 20 صنفًا جديدًا.
- لأول مرة فى التاريخ.. صدرت مصر "البصل" للهند.
- إلغاء الحظر على 6 محاصيل زراعية و4 أنواع من الفاكهة.
- صدرت مصر خلال الموسم 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.
- لأول مرة تصدر مصر المحاصيل لدول: ميانمار، وكندا، وإندونيسيا، وأورجواي، والهند.
- اعتماد اشتراطات تصدير العنب جوًا لدولتي الصين، وأستراليا.
- ارتفعت الصادرات الزراعية هذا العام بنسبة 40% عن الأعوام الماضية.
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