تبدأ بـ1200 جنيه.. أفضل عروض الفنادق لحفل رأس السنة والكريسماس (قائمة الأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والكريسماس، يبحث العديد من المواطنين على قضاء أجمل الأوقات خلال هذه الفترة والبحث عن أفضل العروض التي تقدمها الفنادق السياحية بأرخص الأسعار التي تناسب دخلهم واحتياجاتهم.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز عروض الفنادق المقدمة للاحتفالات المرتقبة لرأس السنة والكريسماس كالتالي:

فنادق خليج نعمة بشرم الشيخ

قدمت بعض الفنادق فئة 4 نجوم بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، عروضا بأرخص الأسعار للاستمتاع بأحلى الأوقات من الاستجمام والانطلاق، مع إقامة مميزة لمدة 4 أيام/ 3 ليال شاملة الإفطار والعشاء.

ـ ويبلغ السعر 2850 جنيهًا مصريًا للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري 2019 وحتى 3 يناير المقبل 2020 (عرض رأس السنة).

ـ كما يبلغ السعر 1425 جنيهًا مصريًا للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري 2019 وحتى 30 أبريل 2020 المقبل.

فنادق الغردقة

وفي الغردقة، أقدمت بعض فنادق المدينة فئة 4 نجوم، على تقديم عروض جميلة لقضاء أجواء رأس السنة والاستمتاع بالاحتفالات الساحرة مع أقوى العروض خلال رأس السنة الجديدة، وذلك لمدة 4 أيام/ 3 ليال، شاملة الإفطار والغذاء والعشاء وقائمة متنوعة من المشروبات.

ـ ويبلغ السعر 2140 جنيهًا للفرد في الغرفة المزدوجة شامل الضرائب، وذلك خلال الفترة من 3 يناير المقبل 2020 وحتى 24 من نفس الشهر، لكن الأسعار لا تشمل حفل رأس ليلة السنة.

فنادق مرسى علم

وفي مرسى علم، قدمت بعض فنادق المدينة فئة 5 نجوم عروضا للراغبين في الاحتفال برأس السنة والكريسماس لمدة 3 ليال/ 4 أيام في مرسى علم بالبحر الأحمر، أحد أشهر مدن السياحة في مصر خاصةً السياحة الشاطئية، والعرض شامل الإفطار والغداء والعشاء والمشروبات.

ـ ويبلغ السعر 2280 جنيهًا مصريًا للفرد في الغرفة المزدوجة شامل الضرائب، وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري وحتى 23 مايو 2020.

فنادق دهب

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وفي منطقة دهب، أقدمت بعض الفنادق فئة 4 نجوم، للاستمتاع بإجازة رائعة على شواطئ المدينة الساحلية الساحرة بهدوئها ومناظرها الطبيعية بإقامة مريحة لمدة 4 أيام /3 ليال شاملت الإفطار.

- ويبلغ السعر 1785 جنيهًا مصريًا للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة دون عشاء رأس السنة، وذلك خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير 2020 المقبل، كما يبلغ السعر أيضًا 1500 جنيه للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى 26 من نفس الشهر.

الشقق الفندقية في بورتو السخنة

وفي منطقة بورتو السخنة، قدمت بعض الشقق الفندقية فئة 5 نجوم، عروضا طيبة للاستمتاع بأحلى رحلات العين السخنة لمدة ليلتين / 3 أيام مع إقامة فاخرة بمنتجع بورتو السخنة.

وتتكون الشقة الفندقية من غرفتين وتستوعب حتى 4 أفراد بالغين، وتحتوي على شرفة ومطبخ وغرفة معيشة بها تليفزيون إل سي دي به العديد من القنوات الفضائية.

ويبلغ السعر 1235 جنيهًا مصريًا خلال الفترة الحالية وحتى 31 ديسمبر الجاري 2019، شامل الضرائب في أيام منتصف الأسبوع.

فنادق الأقصر

وفي الصعيد، طرحت بعض فنادق الأقصر فئة 4 نجوم، عروضا خيالية بأرخص الأسعار للاستمتاع بجو مصر الدافئ في المدينة، لمدة 4 ليال/ 5 أيام، شاملة الإفطار.

ويبلغ السعر 1225 جنيهًا مصريًا، للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة، وذلك خلال الفترة الحالية وحتى 28 ديسمبر الجاري 2019.

كما يبلغ السعر 1425 جنيهًا للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة، وذلك خلال الفترة من 29 ديسمبر الجاري 2019 وحتى 29 يناير المقبل 2020.

فنادق أسوان

وفي أسوان، أقدمت بعض فنادق المدينة فئة 4 نجوم أيضا، على تقديم عروض مخفضة بأرخص الأسعار أيضا للاحتفال برأس السنة في المنطقة الأدفأ في مصر، لقضاء 3 ليال/ 4 أيام، شاملة الإفطار، بالإضافة إلى رحلة وسط نهر النيل.

ويبلغ السعر 1890 جنيهًا للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة، وذلك خلال الفترة الحالية وحتى 30 أبريل 2020، علمًا بأن حفلة ليلة رأس السنة 30/12/2019 (إلزامية) بسعر 1050 جنيه للفرد الوحد في الغرفة المزدوجة أيضًا.