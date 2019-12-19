شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:مكافحة النمل الأبيض بـ6120 وحدة سكنية وعلاج 148 ألف نخلة ضد السوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعة بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، يوضح علاج عدد 6120 وحدة سكنية ضد آفة النمل الأبيض خلال العام الحالى بمحافظات: "الإسكندرية – مطروح، الإسماعيلية - بورسعيد –السويس – الشرقية -البحر الأحمر – الوادي الجديد –الجيزة – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر -أسوان -جنوب سيناء -شمال سيناء"، بالإضافة إلى توفير المبيدات الموصى بها والمسجلة لمكافحة النمل الأبيض مجانا لغير القادرين والمعمدين بالقرى والأحياء الفقيرة.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن تقرير تم عرضه على الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن النهوض بالثروة النخلية، يؤكد علاج عدد 148176 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء على مستوي محافظات الجمهورية من إجمالي النخيل المنزرع على مستوي الجمهورية المقدر بحوالى 20 مليون نخل سليم وغير مصاب، وتوفير المبيدات العلاجية الموصي بها والمسجلة بنصف الثمن وكامل القيمة فى حالة الرش الوقائى، علاج 586454 فدان بمحاصيل الخضر المختلفة على مستوى الجمهورية، علاج 345616 فدانا بمحاصيل الفاكهة المختلفة ضد مختلف الآفات بجميع المحافظات.