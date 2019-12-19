شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 7442 رسالة تقاوى وبذور مستوردة بمعامل أمراض النبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مركز البحوث الزراعية ، ممثلة فى معهد أمراض النبات بوزارة الزراعة ، عن فحص 6854 رسالة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص 588 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

فضلا عن الاشتراك فى أعمال 588 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، فضلاً عن فحص 569 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء 12 كيلوجرام عزلات فطرية بقسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض، وتحليل 71 عينة بالمعمل المركزى للتقنيات الحيوية.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات ، إن المعهد يساهم فى حصر الأمراض النباتية بأنواعها المختلفة على جميع المحاصيل الحقلية والبستانية، وتعريف وتشخيص المسببات المرضية بالطرق التقليدية والتقنيات الحديثة وتطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية وترشيد استخدام المبيدات للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، وتقدير الخسائر الناجمة عن الإصابة بالأمراض النباتية وبيان تأثيرها على نوعية الإنتاج الزراعي.

وأضاف أشرف خليل، أنه من خلال المعهد يتم دعم قدرات الحجر الزراعى للحد من دخول الأمراض النباتية الجديدة أو الممنوعة، ووضع برامج المكافحة المتكاملة لأمراض المحاصيل المختلفة والبحث عن بدائل المبيدات وإنتاج وتقيم المركبات الحيوية، وحفظ وتعظيم دور الثروة الميكروبية المصرية فى خدمة الإنتاج الزراعي، ووضع برامج للإنذار المبكر والتنبؤ بالأمراض النباتية المختلفة خاصة الوبائية منها اعتمادا على الظروف المناخية المصرية.