شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الموافقة على تصدير 40 طن تقاوى خضر ومحاصيل حقلية لـ 3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 40 طن و788 كيلو من تقاوى الخضر والمحاصيل الحقلية وتقاوى البرسيم، خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأكد تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ ”الخليج 365”، على نسخه منه أن من بين الموافقات طن و788 كيلو من تقاوى الخضر والمحاصيل الحقلية إلى السعودية، و3 طن من تقاوى برسيم حجازى الى سلطنة عمان، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 30 طن تقاوى برسيم حجازى إلى ليبيا، والموافقة على تصدير 6 أطنان تقاوى محاصل حقلية إلى السعودية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.