شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أسوان": استقبال 19 ألف سيدة ضمن حملة فحص "سرطان الثدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك ما يزيد عن 19 ألف حالة من السيدات داخل نطاق المحافظة تقدمن للكشف ضمن حملة الفحص المبكر عن سرطان الثدى حتى اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، أنه تم تجهيز عدد 41 وحدة صحية على مستوى محافظة اسوان للحملة، مشيرا إلى أن الحملة تهتم بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدى وعلاجه، وتستهدف المبادرة السيدات من عمر 18 عاما فأكثر.

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وأوضح الدكتور حنفى، بأن الحملة تشمل أيضا عمل فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك عن طريق فريق طبى نسائى متخصص وداخل عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدورى للثدى.