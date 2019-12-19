شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين في الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية العلم في بناء الدول، واستكمالاً لمسيرة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، وفي ضوء تمكن الوزارة من تحسين مواردها الذاتية، قررت الوزارة إطلاق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًّا، وبخاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بصرف مبلغ 500 جنيه شهريًّا من بداية العام الدراسي أو بداية التسجيل إذا تمت أثناء العام الدراسي إلى نهاية الامتحانات لكل طالب يتقدم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الحاصلين على تقدير ممتاز بأي من الجامعات المصرية.

وأوضح وزير الأوقاف أن القرار يشمل كذلك المقيدين بالفرقة الأولى من أوائل الجمهورية، وكل الطلاب الحاصلين على جوائز دولية أو الفائزين في مسابقات دولية نتيجة ما قدموه من ابتكارات أو مشاركات رسمية وذلك لألف طالب كل عام.

وأضاف الوزير: «ستقوم الوزارة بعمل رحلات تثقيفيَّة لهؤلاء الطلاب للوقوف على عظمة الحضارة المصرية في مختلف المجالات، ومن أهمها الرحلات والدورات التثقيفية التي تعقدها الوزارة بمعسكر أبي بكر الصديق التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمدينة الإسكندرية للراغبين منهم».