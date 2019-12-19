شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي بالقاهرة: نكتشف تاريخ العالم من الحضارة المصرية القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة على قوة التعاون المصري الفرنسي في مجال حماية الآثار، مشددا أن فرنسا لديها شغف بكل ما هو مصري، وخاصة التاريخ العريق والحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك في كلمة السفير الفرنسي خلال افتتاح معرض في المتحف المصري بالتحرير تنظمه وزارة الآثار والمتحف والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao) بعنوان: «الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار» وافتتحه د.خالد العناني وزير الآثار والسفير الفرنسي.

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وقال «روماتيه» إن أي تلميذ في مدارس فرنسا عندما يفتح كتابه المدرسي فإن أول صورة يطالعها هي الأهرامات، مشيرا إلى أن الفرنسيين يكتشفون دائماً تاريخ العالم من خلال الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح السفير الفرنسي أن معرض توت عنخ آمون الذي أقيم في فرنسا منذ عدة أشهر حقق نجاحاً شعبيا هائلاً، وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون زائر، وهذا المعرض ما يقوله ويعبر عنه أكثر بكثير من أي خطب

وقال إن العلماء الفرنسيين كرسوا حياتهم منذ 200 عام للآثار المصرية ودراستها، والنشاط الفرنسي فيما يتعلق بالآثار في مصر مستمر، وشغفنا بالحضارة المصرية والتاريخ المصري العريق مستمر أيضا.

وأضاف: «نحن فخورون بعملنا مع المصريين في الآثار، ونقف معهم بقوة، وفخورون بكل المشاريع التي ننجزها معا في تانيس والكرنك وأكثر من 40 موقع أثري آخر».