شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار متر التصالح فى العجوزة وأبو النمرس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بمناطق حى العجوزة ومركز ومدينة أبو النمرس للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعى فى حالة وجود أنشطة صناعية.



في مركز ومدينة أبو النمرس ويوضح ”الخليج 365” قيمة سعر المتر المسطح للتصالح بتلك المناطق.في مركز ومدينة أبو النمرس

سعر متر التصالح بمناطق "مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة لها"

1. السكنى من 55 جنية إلى 150 جنيه، وذلك في الشوارع التى عرضها أكبر من 12 متر وبعرض من 9 الى 12 متر وبعرض من 6 الى 9 متر.

حى العجوزة

القيم السعرية بمناطق "المهندسين- العجوزة- الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – أرض اللواء" .

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1. التجارى من 512 جنيه إلى 2000 جنيه.

2. الإدارى من 160 جنيه إلى 800 جنيه.

3. السكنى من 128 جنيه إلى 640 جنيه وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر، والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م .

سعر المتر بمناطق "شارع جامعة الدول العربية بكامل الشارع وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى وشارع 26 يوليو من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكة الحديد وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو وشارع السودان من شارع26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادى النيل من شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات".

1. التجارى من 800 جنيه اإلى 2000 جنيه

2. والإدارى من 300 جنيه إلى 1400 جنيه

3. السكنى 250 جنيه إلى 1200 جنيه.