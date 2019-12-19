شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يدين ترامب بتهمتى إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس، حيث أيد 229 عضوا القرار فى مقابل معارضة 198 نائبا.

ومنذ قليل، اختتم التصويت على البند الأول من المساءلة بحق الرئيس ترامب والمتعلق يإساءة استغلال سلطاته، بموافقة الأغلبية، حيث أيد 230 نائبا مساءلة الرئيس مقابل معارضة 197 من الأعضاء.

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واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة يتعلق ببند إساءة استغلال السلطة، وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل الكونجرس والمقرر أن يستغرق خمس دقائق.

وكان قد شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.

وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.