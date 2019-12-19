أغلب أعضاء مجلس النواب يوافقون على مساءلة ترامب بتهمة إساءة استغلال السلطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس النواب الأمريكي، قبل قليل اليوم الخميس، مناقشة استمرت يوما وبدأ التصويت على أول بند من بندى المساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب، بموافقة الأغلبية على مسألة الرئيس الأمريكى، حيث أيد 230 نائبا مساءلة الرئيس مقابل معارضة 197 من الأعضاء.

واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة يتعلق ببند إساءة استغلال السلطة، وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل الكونجرس والمقرر أن يستغرق خمس دقائق. وكان قد شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه. وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.

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