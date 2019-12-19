شكرا لقرائتكم خبر عن أغلب أعضاء مجلس النواب يوافقون على مساءلة ترامب بتهمة إساءة استغلال السلطة والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.
وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.
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