شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تصويت مجلس النواب الأمريكى على قرار اتهام ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب الأمريكى التصويت الإلكترونى على قرار اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد بدأ قبل ساعات جلسة التصويت التى بدأت بكلمات عدد من أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطى.

Advertisements

وكان قد شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.

وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.