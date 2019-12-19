شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تصويت مجلس النواب الأمريكى على قرار اتهام ترامب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب الأمريكى التصويت الإلكترونى على قرار اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وكان مجلس النواب الأمريكى قد بدأ قبل ساعات جلسة التصويت التى بدأت بكلمات عدد من أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطى.
وكان قد شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.
وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. تصويت مجلس النواب الأمريكى على قرار اتهام ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.