شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليارا و386 مليون جنيه مديونية "نقل الكهرباء" لدى المشتركين حتى يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدى المشتركين على الجهد الفائق والعالى والمتوسط بلغت 12 مليارا و386 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه المديونية تمثل أهم التحديات التى تواجه الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى استكمال خطة التطوير بالشبكة، لافتاً إلى أنه من بين الصعوبات التى تواجه شركة النقل هو الأعتراضات على بعض مسارات الخطوط مما يوقف تنفيذ العديد من المشروعات و تحمل تعويضات بمبالغ كبيرة للمتضررين.

وأشار المصدر إلى أن من بين الصعوبات التى تواجه شركة نقل الكهرباء هو تحمل الشركة لتكلفة بعض التعديلات التى تتم نتيجة تنفيذ عدد من المحاور والطرق و الكبارى.