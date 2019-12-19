شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية بنات عين شمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اعتباراً من الأحد المقبل ، امتحانات الفصل الدارسى الأول بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية فى جامعة عين شمس للأقسام الأدبية والعلمية العامة والتربوية والتعليم الأساسى والانتساب الموجه فى كافة الفرق.

وقالت الدكتورة رقية شلبى، عميدة الكلية، إن الامتحانات تجرى بالكلية على 3 فترات، وطبقاً للتوقيتات والجداول المعلنة ،لافتة إلى أن الامتحانات العملية بدأت بالكلية منذ عدة أيام وتعقد الامتحانات بواقع مادتين اسبوعياً لكل فرقة و لكل شعبة.

وأضافت عميدة الكلية، أن الكلية بدأت فى برنامج الدعم النفسى للطالبات فى تجربة جديدة تحت رعاية الدكتور محمود الميتني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتدريب الطالبات على كيفية أداء الامتحانات فى سهولة ويسر وبعيداً عن التوتر والخوف الذى ينتاب بعض الطالبات.

وأكدت شلبى على تواجد أستاذ المادة للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، لافتا إلى عقد لجان الخاصة للطالبات من ذوى الاحتياجات وتوفير سيارة إسعاف لمواجهة أية حالات طارئة.