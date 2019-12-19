شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تطالب فرعايتها بالمحافظات بتحديث بيانات أعضائهم استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن النقابة انتهت من إرسال استمارات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بعد الإعلان عن المقاعد المُقرر فتح باب الترشح عليها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى استلام طلبات الترشح بداية من يوم السبت المقبل 21 ديسمبر الجارى، من التاسعة مساء وحتى الثالثة عصرا، عدا أخر أيام فتح باب الترشح، سيكون ذلك حتى الثانية فقط.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنة الانتخابات خلال اجتماعها الأخير، أكدت على أنه لا يجوز الترشح لأحد الأطباء الراغبين فى الترشح على مقعدين، فقط يتم الترشح على مقعد واحد، كما قررت لجنة الانتخابات عدم وجود كشوف للوافدين، بمعنى أنه لن يُسمح لأى طبيب أن يتم التصويت فى مقر غير مُقيد به، لذا تم مطالبة كل النقابات الفرعية لتحديث قاعدة بيانات الأطباء المُسجلين لديها، ليتمكن الأطباء من التصويت دون مشاكل.

وأضاف: وبالنسبة لدفعة 2018 حديثى التخرج، نظرا لأنهم لم يتسلموا تكليفهم حتى الآن، سيتم تسكينهم فى جداولهم الانتخابية على مقر سكنهم، إلى أن يظهر التكليف، والذى فى حال إعلانه فسيتم تعديل مقراتهم الانتخابية وفق حركة التكليف، كما تم زيادة عدد اللجان الانتخابية بالنقابة العامة، بدلا من 7 لجان إلى 10 لجان، وفى المحافظات التى بها كثافات مرتفعة مثل: الغربية، والأسكندرية، الدقهلية، للتسهيل على الأطباء.

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ولفت إلى أنه على الراغبين فى الترشح على مقاعد النقابات الفرعية سواء نقيب المحافظة، أو عضوية مجلس النقابة الفرعية، فيتم الترشح بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، أما الترشح على مقاعد النقابة العامة، فيتم من خلال التقدم بالطلب بشكل شخصى أو بتوكيل رسمى خاص فقط بالانتخابات.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح السبت المقبل 21 ديسمبر الجارى، ويتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر الجارى.