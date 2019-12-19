شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تطالب فرعايتها بالمحافظات بتحديث بيانات أعضائهم استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنة الانتخابات خلال اجتماعها الأخير، أكدت على أنه لا يجوز الترشح لأحد الأطباء الراغبين فى الترشح على مقعدين، فقط يتم الترشح على مقعد واحد، كما قررت لجنة الانتخابات عدم وجود كشوف للوافدين، بمعنى أنه لن يُسمح لأى طبيب أن يتم التصويت فى مقر غير مُقيد به، لذا تم مطالبة كل النقابات الفرعية لتحديث قاعدة بيانات الأطباء المُسجلين لديها، ليتمكن الأطباء من التصويت دون مشاكل.
وأضاف: وبالنسبة لدفعة 2018 حديثى التخرج، نظرا لأنهم لم يتسلموا تكليفهم حتى الآن، سيتم تسكينهم فى جداولهم الانتخابية على مقر سكنهم، إلى أن يظهر التكليف، والذى فى حال إعلانه فسيتم تعديل مقراتهم الانتخابية وفق حركة التكليف، كما تم زيادة عدد اللجان الانتخابية بالنقابة العامة، بدلا من 7 لجان إلى 10 لجان، وفى المحافظات التى بها كثافات مرتفعة مثل: الغربية، والأسكندرية، الدقهلية، للتسهيل على الأطباء.
ولفت إلى أنه على الراغبين فى الترشح على مقاعد النقابات الفرعية سواء نقيب المحافظة، أو عضوية مجلس النقابة الفرعية، فيتم الترشح بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، أما الترشح على مقاعد النقابة العامة، فيتم من خلال التقدم بالطلب بشكل شخصى أو بتوكيل رسمى خاص فقط بالانتخابات.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح السبت المقبل 21 ديسمبر الجارى، ويتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الأسنان تطالب فرعايتها بالمحافظات بتحديث بيانات أعضائهم استعدادا للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.