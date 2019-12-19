أخبار مصر | أشرف الشرقاوي.. أبرز إنجازات الوزير الراحل في الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف الشرقاوي.. أبرز إنجازات الوزير الراحل في الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى قبل قليل، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، بعد صراع مع المرض.

ورحل الدكتور الشرقاوي، الذي شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام في عام 2016، ولمدة سنة ونصف، عن عمر يناهز الـ58 عامًا.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الوزير الراحل:

1- ولد في عام 1962، ويبلغ من العمر 58 عامًا.

2- شغل العديد من المناصب، ومنها عضو لجنة السياسات النقدية، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال.

3- شغل منصب منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية.

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4- شغل أيضا لمدة ست سنوات منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.

5- عمل أيضا رئيسا للجنة المراجعة في البنك المركزي المصري، وشغل منصب عضو مجلس إدارة كل من: شركة إنكوليس، شركة مصر للتأمين، شركة AMP وبنك مصر.

6- ترأس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، وتولى رئاسة بنك مصر ايران.

7- عمل أستاذاً للمحاسبة المالية فى كلية التجارة فى جامعة القاهرة.

8- تولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال في شهر مارس عام 2016، وظل بالمنصب حوالي عام ونصف.

9- حقق نجاحا يحسب له في الوزارة، ويعود له الفضل فى تحقيق معدلات ربحية غير مسبوقة فى تاريخ قطاع الأعمال العام.

10- توفي اليوم، عن عمر يناهز الـ58 عامًا بعد صراع مع المرض.