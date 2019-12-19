شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق، عن عمر يناهز 58 عاما، أثر صراع مع المرض منذ فترة .

والدكتور أشرف الشرقاوى، من مواليد فبراير 1962، تولى وزارة قطاع الأعمال العام منذ 2016، لمدة عام ونصف .

يملك الراحل خبرة أكاديمية ومهنية لمدة 30 عاماً فى مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل، وأسهم فى وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، كما شارك فى إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.

وهو عضو لجنة السياسات النقدية، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعضو مجلس إدارة "صندوق حماية المستثمر"، وعضو مجلس إدارة "صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى".

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شغل منصب رئيس "الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية"، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لسوق المال" لمدة ست سنوات، ورئيس اللجنة المراجعة فى "البنك المركزى المصري" وشريك فى "جرانت ثورنتون مصر".

كما رأس أيضاً مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، ومجلس أمناء "مركز المديرين المصري"، و"مركز المسؤولية المجتمعية للشركات المصرية"، إضافة إلى أنه كان أستاذاً للمحاسبة المالية فى كلية التجارة فى "جامعة القاهرة".

وشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة كل من:" إنكوليس"، " شركة مصر للتأمين "، "AMP"، و"بنك مصر"وتولى رئاسة بنك مصر ايران وأخيرًا تولى رئاسة شركة تامين خاصة بجانب عضوية لعدد من الشركات.

يعود الفضل فى انتشال قطاع الاعمال من كبوته للوزير الراحل الذى نجح فى تحقيق معدلات ربحية غير مسبوقة فى تاريخ قطاع الأعمال العام.