شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من استقبال طلبات التحويل بين الشعبتين لطلاب 2 ثانوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الخميس المدة التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات التحويل بين الشعبتين الأدبية والعلمية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بعد أن فتحت أول أمس الثلاثاء باب قبول طلبات الطلاب الراغبين فى التحويل.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه تلبية لرغبة الطلاب، قررت الوزارة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من الثلاثاء وحتي ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، وعلي جميع المدارس الدخول علي قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.
وقالت مصادر مسئولة إن المدارس ستبلغ الوزارة بالأعداد التى قررت التحويل من شعبة لأخرى فى إطار الاستعداد لامتحانات الترم الأول التى تنطلق 11 يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تنتهى من استقبال طلبات التحويل بين الشعبتين لطلاب 2 ثانوى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.