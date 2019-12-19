شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو وكالة الطاقة الذرية يرددون عبارة باللغة العربية احتفالا بيومها العالمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمى للغة العربية، والموافق اليوم 18 ديسمبر، بترديد العاملين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عبارة "تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية" باللغة العربية لغير الناطقين بها.

وكتب حساب الأمم المتحدة عبر تويتر:" كيف تقول عبارة "تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية" باللغة العربية؟.. بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية".

وأضاف: "قام زملاؤنا من غير المتحدثين باللغة العربية فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمحاولة. كان النجاح متفاوتا! ألقوا نظرة".

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