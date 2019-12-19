أخبار مصر | الأوقاف تطلق برنامج رعاية الموهوبين لألف طالب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تطلق برنامج رعاية الموهوبين لألف طالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًّا، وبخاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بصرف مبلغ خمسمائة جنيه شهريًّا من بداية العام الدراسي أو بداية التسجيل إذا تمت أثناء العام الدراسي إلى نهاية الامتحانات لكل طالب يتقدم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الحاصلين على تقدير ممتاز بأي من الجامعات المصرية، وكذلك المقيدين بالفرقة الأولى من أوائل الجمهورية، وكل الطلاب الحاصلين على جوائز دولية أو الفائزين في مسابقات دولية نتيجة ما قدموه من ابتكارات أو مشاركات رسمية، وذلك لألف طالب كل عام.



وأضافت الوزارة أنها ستقوم بعمل رحلات تثقيفيَّة لهؤلاء الطلاب للوقوف على عظمة الحضارة المصرية في مختلف المجالات، ومن أهمها الرحلات والدورات التثقيفية التي تعقدها الوزارة بمعسكر أبي بكر الصديق التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمدينة الإسكندرية للراغبين منهم.



يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية العلم في بناء الدول، واستكمالًا لمسيرة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، وفي ضوء تمكن الوزارة من تحسين مواردها الذاتية.