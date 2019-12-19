أخبار مصر | "أزمة التحرير".. 100 يوم من الاعتصام وخطوات تصعيدية قريبًا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أزمة التحرير".. 100 يوم من الاعتصام وخطوات تصعيدية قريبًا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

100 يوم مرت على بدء اعتصام الصحفيين بجريدة التحرير، وبين مطالب مشروعة ومحاولات للتدخل وحل الأزمة، مازالت المعركة مستمرة بين مالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام والزملاء.



قرارًا بخفض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه أشعل فتيل الأزمة، فضلًا عن إجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، مما جعل احتجاج الزملاء بالجريدة يصل ذروته.



ومع بدء الاعتصام، رفضت الإدارة التفاوض، وقامت برفع بصمة الزملاء وأغلقت حساباتهم على البوابة الإلكترونية للجريدة، وخاضت نقابة الصحفيين حربًا ضروس مع الإدارة، في محاولة لحل الأزمة، وقرر المجلس يوم 3 أكتوبر 2019، إحالة الناشر بالجريدة أسامة خليل إلى لجنة التحقيق النقابية، التي قامت باستدعائه لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولكنه لم يحضر فتكرر استدعاءه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضًا.

وقرر خالد ميري رئيس لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، يوم 30 أكتوبر، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل إلى هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة، والمطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي.

وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة؛ بناءً على الشكاوى التي قام بها صحفيو الجريدة.