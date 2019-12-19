مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تسمم أسرة بالإسكندرية وذبح شاب بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تسمم أسرة بالإسكندرية وذبح شاب بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"وجبة رنجة" تتسبب في تسمم أسرة كاملة بالإسكندرية

تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أسرة مكونة من (خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) بإدعاء تسمم غذائي، حيث تم حجزهم للعلاج وحالتهم مستقرة.