مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تسمم أسرة بالإسكندرية وذبح شاب بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تسمم أسرة بالإسكندرية وذبح شاب بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"وجبة رنجة" تتسبب في تسمم أسرة كاملة بالإسكندرية
تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أسرة مكونة من (خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) بإدعاء تسمم غذائي، حيث تم حجزهم للعلاج وحالتهم مستقرة.
وأجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على محاكمة 15 متهمًا في "أحداث تظاهر بسمالوط" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف والشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة، وذلك لجلسة 12 يناير المقبل.
"ذبحه واتفرج على كارتون".. الخليج 365 تكشف كواليس مقتل شاب لـ"أخوه الدكتور" بالدقي
الحب والحنان".. كانت الصفات الأولى التي اتسم بها الشقيق السوداني "عبد الرحمن"، البالغ من العمر 22 عامًا لشقيقه الأكبر "أحمد" البالغ من العمر 28 عامًا، حيث كان يعامله برفق وطيبة وكأن الأدوار أبدلت وأصبح هو الأخ الأكبر، وهذا بسبب إصابة شقيقه بمرض منعه من العيش حياة هادئة بسيطة طبيعية، مثل الأخوة الطبيعيين، يلعبون، ويلهون، ويمنحون بعضهم البعض النصائح التي تعين على الحياة، ولكن كانت للحياة رأي آخر، عندما منعتهما من الحياة الطبيعية، وفرق المرض طريقهما.