مصر | إحالة "توربينى شبرا" للجنايات بتهمة استغلال الأطفال في التسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة "توربينى شبرا" للجنايات بتهمة استغلال الأطفال في التسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شمال القاهرة، باحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لقيامه باستغلال الاطفال في التسول في منطقة شبرا ومن ثم الاستيلاء على أموالهم كرهًا تحت تهديد السلاح.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا بورود معلومات وتحريات من إدارة رعاية الأحداث في مديرية أمن القاهرة بشأن استقطاب عاطل- يقيم في المنيا- الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

وعقب تقنين الإجراءات تمَّ استهدافه وضبطه أثناء وجوده بموقف «أحمد حلمي» بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبصحبته 3 أحداث.

وبمواجهته اعترف باستغلالهم في أعمال التسول مستغلًا انفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم والاعتداء عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبسؤال المجني عليهم أيدوا ما سبق، وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التي امرت بما تقدم.