مصر | النيابة تواصل التحقيق في واقعة العثور علي رضيع بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل التحقيق في واقعة العثور علي رضيع بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة المعادي التحقيق في واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة، داخل أحد العقارات، وطالبت النيابة باستدعاء الشهود العيان علي الواقعة للاستماع الي اقوالهم.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودهم للكشف عن الجاني المرتكب للواقعة.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، مفاده العثور على طفل حديث الولادة، ملقى داخل مدخل العقار محل سكنه، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل ذكر، ويرتدي ملابس كاملة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.