مصر | التنازل عن حقوقها الشرعية وليس عن منقولات الزوجية.. تعرف على حقوق المرأة حال رغبتها في الخلع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنازل عن حقوقها الشرعية وليس عن منقولات الزوجية.. تعرف على حقوق المرأة حال رغبتها في الخلع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف" تلك هي القاعدة الأساسية التي حددها الله لشكل العلاقة الزوجية، والتي يجب أن تتسم بالمودة والرحمة، ولكن مع ضغوطات الحياة واضطراب الأحوال الاقتصادية، قد يجد الازواج أنفسهم غير قادرين علي التعايش معًا، وقد يشعر بذلك طرف واحد فقط ولا يريد الآخر هذا، كأن تريد الزوجة الطلاق ولا يرغب زوجها في تطليقها، هنا وضع القانون الحل وهو الخلع.
ولابد من الإشارة إلى أن حال رغبة الزوجة في الخلع، لا تتنازل عن قائمة منقولات الزوجية فهي لا تدخل ضمن الحقوق القانونية والشرعية التي تتنازل عنها الزوجة مقابل طلاقها خلعًا، ولكن إذا تنازلت عنها الزوجة تراضيا مع الزوج مقابل طلاقها عند المأذون، فليس هناك ثمة مشكلة منعًا لعدم وصول الأزواج للمحاكم خاصةً إذا كان هناك صغار.
و الخلع دعوي تطلب فيها الزوجة مخالعة زوجها من المحكمة بشرط أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية، وهذه الحقوق وفقا للقانون هي:
1- رد مقدم الصداق.
2- التنازل عن مؤخر الصداق.
3- التنازل عن نفقة العدة.
4- التنازل عن نفقة المتعة.
ولابد من الإشارة إلى أن حال رغبة الزوجة في الخلع، لا تتنازل عن قائمة منقولات الزوجية فهي لا تدخل ضمن الحقوق القانونية والشرعية التي تتنازل عنها الزوجة مقابل طلاقها خلعًا، ولكن إذا تنازلت عنها الزوجة تراضيا مع الزوج مقابل طلاقها عند المأذون، فليس هناك ثمة مشكلة منعًا لعدم وصول الأزواج للمحاكم خاصةً إذا كان هناك صغار.
وحكم الخلع لا يجوز استئنافه بنص القانون فهو حكم نهائي، والجدير بالذكر إنه إذا حكم القاضي بتطليق الزوجة خلعًا هنا يقوم حكم القاضي مقام طلاق الزوج ويكون الطلاق طلقة أولى بائنة.