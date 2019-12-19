مصر | التنازل عن حقوقها الشرعية وليس عن منقولات الزوجية.. تعرف على حقوق المرأة حال رغبتها في الخلع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنازل عن حقوقها الشرعية وليس عن منقولات الزوجية.. تعرف على حقوق المرأة حال رغبتها في الخلع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف" تلك هي القاعدة الأساسية التي حددها الله لشكل العلاقة الزوجية، والتي يجب أن تتسم بالمودة والرحمة، ولكن مع ضغوطات الحياة واضطراب الأحوال الاقتصادية، قد يجد الازواج أنفسهم غير قادرين علي التعايش معًا، وقد يشعر بذلك طرف واحد فقط ولا يريد الآخر هذا، كأن تريد الزوجة الطلاق ولا يرغب زوجها في تطليقها، هنا وضع القانون الحل وهو الخلع.



و الخلع دعوي تطلب فيها الزوجة مخالعة زوجها من المحكمة بشرط أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية، وهذه الحقوق وفقا للقانون هي:

1- رد مقدم الصداق.

2- التنازل عن مؤخر الصداق.

3- التنازل عن نفقة العدة.

4- التنازل عن نفقة المتعة.