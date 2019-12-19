شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يبحث استكمال إجراءات إنشاء مصنع القناة للسكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أمس، والمهندس إسلام سامى، العضو المنتدب، المدير التنفيذى لشركة القناة للسكر الإماراتية، استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر، الذي يقام على مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوى.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية، ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوى، والإدارة العامة لأملاك الدولة، وإدارة الاستثمار بالمحافظة، بإزالة أي معوقات للمشروع وإنجاز كل الإجراءات الخاصة بإقامة أول مشروع استثمارى متكامل، بغرض استصلاح الأراضى والزراعة باستثمارات تقدر بحوالى مليار دولار.

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وأوضح القاضى أن المشروع أحد المشروعات القومية، وأول مشروع صناعى زراعى متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قويًا لأراضى الصحراء المطورة حديثًا بغرض الزراعة في مشروع الـ1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها، لافتا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من أبناء محافظة المنيا.

وأكد المدير التنفيذى لشركة القناة للسكر الإماراتية أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، خصوصًا في ظل الموقع الجغرافى المتميز وكذلك عدد السكان المتزايد.