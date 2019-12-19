شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 243 ألف سيدة استفادت من «حقك تنظمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على حصاد الحملة المجانية لتنظيم الأسرة، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بداية الشهر الجارى في 9 محافظات تحت شعار: «حقك تنظمى» بالمناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

وبلغ إجمالى عدد المنتفعات بالحملة التي استمرت 12 يوما أكثر من 243 ألف سيدة في محافظات «دمياط والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء»، فيما بلغ عدد من حصلن على خدمات وسائل تنظيم الأسرة خلال تلك الفترة أكثر من 208 آلاف سيدة، بينهن 47 ألف حالة جديدة حصلن على الخدمة لأول مرة، والباقى مترددات على مراكز تقديم الخدمة.

واحتلت البحيرة المرتبة الأولى في إجمالى عدد المترددات والحاصلات على خدمات تنظيم الأسرة في تلك الحملة المجانية، حيث بلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بالمحافظة أكثر من 54 ألف سيدة، تليها القليوبية بإجمالى 45 ألف منتفعة، ثم سوهاج وأسيوط، بينما جاءت جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بإجمالى 1900 منتفعة.

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وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن تلك الحملة تمثل آخر مرحلة لمبادرة «أيامنا أحلى» التي سينفذها القطاع خلال العام الحالى 2019، مشيرةً إلى أن الحملة ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبى.

وأضافت أن الحملة تم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 1: 5 ديسمبر، والثانية خلال الفترة من 8: 12 من الشهر ذاته، وتم خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة، خاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق إخصائى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأشارت «السنباطى» إلى أنه بجانب حرص القطاع على تقديم خدمات صحية ذات جودة تم تقديم خدمات توعوية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، بالتنسيق مع العديد من الشركاء مثل مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.

ولفتت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنه تمت إقامة معارض لنوادى المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادى المرأة، إيمانًا من القطاع بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادى للأسر، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.