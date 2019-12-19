شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» تطالب الحكومة بتطبيق «الشباك الواحد» في ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، مسؤولى المصالح الحكومية داخل ميناء سفاجا البحرى، بوضع جدول زمنى لتنفيذ منظومة الشباك الواحد، وتفعيل فكرة الاقتصاد التشاركى، بالاستفادة من المستثمرين وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.

وأبدى أعضاء اللجنة، خلال تفقدهم الميناء اعتراضهم على تأخر الانتهاء من المشروعات القائمة، وانتقدوا توقف العمل به في الـ3 عصرًا يوميًا، مطالبين باستمراره طوال الـ24 ساعة حتى لا تتعطل حركة العمل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الجمارك مقارنة بميناء «العين السخنة»، مطالبين أيضًا، بإجراء توسّعة مستقبلية لاستيعاب السفن السياحية كافة.

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وقال اللواء رضا إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر- في رده على مطالب الأعضاء، إن هيئة الموانئ تحرص على تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة خلال الزيارات السابقة، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مع الجهات المختلفة لتنفيذ خدمة الشباك الواحد

في الميناء.

كما رصدت «المصرى اليوم»، أنه بعد نحو 3 سنوات من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة والتوسعات بميناء سفاجا البحرى، لا يزال المئات من مصدّرى الفاكهة والحاصلات الزراعية المتعاملون معه على البحر الأحمر، يطالبون الأجهزة الحكومية العاملة به، بتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال تسهيل إجراءات حركة التصدير وحل أي معوقات بسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد، لإنهاء إجراءات التصاريح والموافقات لإبحار الشاحنات والمبردات وتقليل مدة الانتظار.

ويسبب تأخر إنهاء الإجراءات في أوقات كثيرة، يتم رفض الشحنات المصدرة لتلفها من طول المدة، ما يكبّد بدوره خسائر مالية للمصدرين، ويعطّل التعاقدات المبرمة مع الشركات المستوردة بالدول العربية، إذ يعد الميناء البوابة الرئيسية لحركة تصدير الحاصلات الزراعية والفاكهة والخضروات المصرية للسعودية ودول الخليج، كما يستوعب الخط الملاحى المنتظم (سفاجا- ضبا) نحو 80 % من حركة التصدير التي يتم نقلها بالشاحنات والمبردات من أسواق الإنتاج والزراعة في المحافظات كافة.