شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع اليونان وقبرص في «مراكب النجاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أمس، إلى العاصمة اليونانية أثينا؛ وذلك لعقد اجتماع ثلاثى مع الجانبين اليونانى والقبرصى، لبحث تعزيز التعاون بين الثلاث دول في إطار مبادرة «إحياء الجذور- نوستوس».

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وقالت «مكرم»: «فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة الدولة للهجرة في ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، بإطلاق مبادرة بعنوان (مراكب النجاة)؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، فستتصدر جدول الأعمال مباحثات حول (مراكب النجاة) للاستفادة من الخبرات اليونانية والقبرصية، والاتفاق على ملامح التعاون في حملة التوعية الدولية».

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الاجتماع يبحث أيضا تفاصيل النسخة الرابعة من مبادرة «إحياء الجذور- نوستوس»، إلى جانب تنفيذ توصيات ورشة عمل التعاون الأورومتوسطى وورشة العمل الخاصة بشباب الدول الثلاث، واللتين تم تنظيمهما خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة 2019 بمدينة شرم الشيخ.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة «إحياء الجذور- نوستوس» تهدف إلى الاستفادة من القوى الناعمة لمصر، والترويج لتراثها وجمالها بين المصريين بالخارج وأبناء الجاليات التي عاشت في مصر والتى فتحت أبوابها أمامهم، مشيدة بما تحقق من نتائج في النسخ السابقة.