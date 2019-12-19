شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تأهيل العاملين بالمدن الجديدة على إدارة «المخلفات الخطرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، برنامجًا تدريبيا لتأهيل العاملين بالمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة، على الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ببناء القدرات فى مجال إدارة المخلفات الخطرة ومراعاة البعد البيئى فى الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل، حيث تم تنفيذ ورشة العمل الأولى للعاملين بالمنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على مدار 3 أيام، وتناولت الورشة التأثيرات الصحية والبيئية للمواد الخطرة وطريقة النقل والتخزين الآمنة، والسلامة والأمن الكيميائى، والقوانين والتشريعات البيئية للمواد والمخلفات الخطرة، ودورة حياة المنتج الصناعى لخفض استهلاك الطاقة والمياه.