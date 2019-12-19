شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن إجراءات جديدة لتجديد شغل وظائفها القيادية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الأوقاف، جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة المسكنين على وظائف قيادية من درجة مدير عام فصاعدًا، الراغبين فى التجديد ومواصلة العمل القيادى بالوزارة أو الجهات التابعة لها التقدم بطلب تجديد تعيينهم على وظائفهم قبل حلول موعد التجديد بستين يوما على الأقل، وذلك بطلب شخصى يقدمه صاحب الطلب بنفسه وتوقيعه أو يرسله موقعًا مع مندوب من المديرية أو الجهة ، ويسلم لأمين سر لجنة القيادات المهندس سمير الشال، على أن يكون الطلب مشفوعًا بمصوغات التعيين.

وطالبت الاوقاف، المتقدمين بتقديم بيان الإنجازات عن العام السابق لطلب التجديد، وخطته المستقبلية لتطوير مهام العمل المكلف به، حتى تتمكن لجنة القيادات بالوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرارها فى هذا الشأن، ومن لم يتقدم بطلبه فى الموعد المحدد لتقديم طلبات التجديد يعد معتذرا عن مواصلة العمل القيادى، وتكلف لجنة القيادات بالنظر فى اتخاذ إجراءات شغل الوظيفة وعلى أمين سر لجنة القيادات سرعة تعميم هذا التنبيه.