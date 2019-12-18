شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: أرفض مصطلح «الربيع العربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يرفض مصطلح «الربيع العربي» بحدة شديدة، لكن هذا لا يعني عدم وجود حاجة للإصلاح والتغيير الذي لا يمكن الصمت عنه، لكن هذا التغير لا بد أن يكون مبني على منهجية.

وتابع «أبوالغيط»، خلال حوار تليفزيوني، مساء الأربعاء، أن الدولة الوطنية بدأت تنكمش في بعض الدول العربي بعد 2011، وهذا شجع الكثير من القوى الإقليمية في التدخل في الشأن العربي، وهذا واضح في قيام الدولة التركية باقتحام الفضاء العربي، والسعي لاحتلال بعض أجزائه، سوءا في احتلال أجزاء من العراق، أو احتلال شمال سوريا.

وذكر أن التدخلات الأجنبية في العالم العربي بدأت في غزو العراق في عام 2003، من قبل الولايات المتحدة، وحل الجيش العراقي، مما أدى لنشر الفوضى في العراق، وهيمنة على بغداد بشكل غير مسبوق، وبدأت الهيمنة الإيرانية تمتد على البحر المتوسط في الشرق.