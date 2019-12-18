شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إنفلونزا الخنازير.. غلق المدرسة البريطانية الدولية و«الأمريكية» تعقّم الفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة البريطانية الدولية، استلام بريد إلكتروني من إدارة المدرسة تفيد بغلق المدرسة حتى 12 يناير المقبل كوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.

وأرسلت إدارة المدرسة بريدا إلكترونيا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري مع غلق المدرسة حتى 18 يناير المقبل كوقاية وحماية للطلاب والعاملين.

وأضاف البريد الإلكتروني أن القرار يعتبر صادمًا للطلاب وأولياء الأمور، لكنه جاء بالتواصل مع الوزارة حماية للجميع ولن يتواجد أي شخص بالمدرسة قبل يوم الأحد 12 يناير المقبل.

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وفي سياق متصل، أعلنت المدرسة الأمريكية الدولية بالقاهرة الجديدة قيامها بتعقييم وتطهير جميع فصول المدرسة بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.

وأكدت المدرسة في رسالة لأولياء الأمور بأن الحالة المصابة تتعافى بالمنزل وهي مقيدة بفصل kg2A.

وأضافت المدرسة أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الوقائية داخل الفصول، وتم فحص الطلاب بدقة، وتم التنبيه عليهم باستخدام جل التعقيم بشكل منتظم وغسل الأيدي باستمرار.

وأضافت أنه تم عمل توعية بالأعراض وفحص أي طالب يشتبه بإصابته مع إخبار أولياء الأمور بأحدث المستجدات.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع إيمان صبري، مدير عام التعليم الخاص والدولي، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم دون رد منهم.

غلق المدرسة البريطانية الدولية بسبب إنفلونزا الخنازير