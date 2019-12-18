شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل «حازم» شقيق وائل غنيم بضمان محل الإقامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محامون ومصدر قضائي إن النيابة العامة قررت، الأربعاء، إخلاء سبيل حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، بضمان محل الإقامة، في القضية التي تحمل رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث تظاهرات 20 سبتمبر».
وكانت النيابة قد أمرت بحبسه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.
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