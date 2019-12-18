شكرا لقرائتكم خبر عن المكرّمون فى «منتدى الشباب»: الفعاليات حملت رسالة سلام للبشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر عدد من المكرمين فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم عن سعادتهم بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم، إذ عبّر فريق «أيناكتس جامعة القاهرة»، الذى تقوده الدكتورة سيسيل حنا، عن سعادته بتكريم الرئيس، حيث حصل الفريق على المركز الأول فى كأس العالم للمبادرات الشبابية فى الولايات المتحدة الأمريكية سبتمبر الماضى. فقد أنتج الفريق فوطًا صحية من ألياف شجر الموز، ودربوا سيدات فى قرى فقيرة على صناعة الفوط الصحية، ما تسبب فى توفير دخل ثابت لهم، وتم بيع أكثر من 90 ألف فوطة فى أكثر من محافظة، وأعطتهم وزارة الصحة التصاريح اللازمة بعد عمل كل الاختبارات المطلوبة.

ويؤثر هذا المشروع بالإيجاب على الصحة والنظافة الشخصية والعامة وإيجاد فرص عمل للسيدات فى القرى، ويساعد على توفير الملايين لمصانع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

تعد «أيناكتس» أكبر منظمة طلابية عالمية، حيث تنشط فى 35 دولة حول العالم. وقال حازم طارق، أحد أعضاء الفريق، إنهم بذلوا جهدًا كبيرًا على مدار العام، وأنهم سعداء للغاية بتكريمهم.

فيما عبر النيجيريان ستيفن أوسراو، وأنتونى أوسراو، عن سعادتهما بتكريم الرئيس لهما، بعد حصولهما على المركز الثانى فى مسابقة «African App Launchpad» المبادرة الإفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة، وهى إحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018. وأوضحا أنهما عملا على التطبيق لمدة عام كامل، مبديين سعادتهما بالمشاركة فى المنتدى هذا العام، حيث استفادا من الموضوعات التى تناولها المنتدى، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعى.

أما إريك ماتاموروس، فقال إن إصابة خالته بمرض السرطان كانت بمثابة نقطة تحول فى مسيرته، إذ سعى لدراسة العلوم وكان عمره وقتها لم يتخطَّ الـ15 عاما، وبعد سنوات قليلة تمكن من اختراع تطبيق يساهم فى الكشف المبكر على سرطان الجلد.

وأضاف أنه فخور للغاية بتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الختامية للمنتدى، بعد سنوات من البحث والدراسة التى تمكن من خلالها من اختراع تطبيق يساهم فى الكشف المبكر عن سرطان الجلد. وأوضح أن التطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية بتحميل بيانات عن التحاليل وصور عالية الجودة من أماكن الإصابة فى الجلد، وسيساعد هذا التطبيق المريض على معرفة مراحل المرض لتسهيل عملية العلاج، فالكشف المبكر يقطع شوطًا كبيرًا للقضاء على هذا المرض اللعين.

وقالت دنيا زاد، جزائرية: «إننى فخورة بتكريم الرئيس السيسى لى فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، فأنا سعيدة للغاية بمشاركتى فى منتدى هذا العام، حيث كان ثريًّا للغاية، وتنوع الموضوعات ساهم فى نجاحه، كما أننى تأثرت بالعديد من النماذج الملهمة، من ضمنهم جاسيكا، التى قادت الطائرة بعد أن فقدت ذراعيها لكنها لم تتخل عن حلمها».

Advertisements

وأضافت: «أنا رحالة حول العالم، بدأت مسيرة السفر وعمرى 17 عامًا، وهدفى من تلك الرحلات هو تحسين حياة الأطفال، فقد زرت حتى الآن 50 دولة خاصة من الدول التى يعانى منها الأطفال سواء من الفقر أو الحروب».

وأوضحت أنها تسعى لمحو أمية الأطفال الفقراء وضحايا الحروب، وتوفير الغذاء والمياه، خاصة فى الدول التى تعانى من نقص فى الغذاء أو الماء.

وأشارت إلى أن أولى زياراتها كانت إلى أفغانستان، مردفة: «زرت وقتها المخيمات وعلّمت الأطفال اللغات والعلوم، وقمت بزيارة قرى صغيرة بأفغانستان ورويت القصص للفتيات بطرق مبتكرة لمساعدتهن على تجاوز الأزمات والصراعات التى تعرضن لها بسبب الحروب».

وتابعت: «أعمل بشكل شخصى، ففى كل دولة أذهب إليها أسعى لزيارة المخيمات والقرى الفقيرة، وفى بعض الأحيان يحدث تعاون من جانب بعض المدارس الخاصة.. وأسعد لحظات حياتى هى مساعدة الأطفال على تجاوز الصعوبات.. وهذه الأمور كانت بمثابة الدافع لى لكتابة القصص الصغيرة للأطفال والفتيات، خاصة ضحايا الحروب والتشرد».

واستطردت: «أسعى لمحو أمية أطفال العالم، وبالأخص ضحايا الحروب والفقر، فأغلب مسيرتى فى القارة الآسيوية، وأحلم بالذهاب للعديد من دول العالم، كما أسعى دومًا لتطوير ذاتى وتعلم لغات جديدة، وتحضر فى ذهنى منحة الدراسة التى قمت بها فى إندونيسيا، وبحكم معرفتى العديد من اللغات قمت بتعليم الأطفال هناك، وذهبت لجزيرة كاندى بسيرلانكا التى كانت معزولة تمامًا عن العالم، وسكانها فقراء للغاية، وكانوا يقايضون الفاكهة بمحاصيل أخرى لكى يستطيعوا أن يستكملوا حياتهم».

وعبرت الفنانة الأمريكية، نيكول ساشالا، عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، المنعقد فى شرم الشيخ، للمرة الأولى، مضيفة لـ«المصرى اليوم» على هامش حفل الختام مساء أمس الأول، أن المنتدى شهد تنوعًا فى الموضوعات التى تم تناولها خلال الجلسات، فضلا عن الاهتمام بتكنولوجيا هذا العصر، وظهر ذلك بوضوح فى حضور الروبوت «صوفيا» فى فعاليات المنتدى.

وأكدت أن فعاليات المنتدى حملت رسالة سلام للبشرية، خاصة أنه ضم حضورا من 198 دولة، لافتة إلى أنها تعمل فى نيويورك كممثلة مسرحية، كما شاركت فى عدد من الأعمال الفنية كأدوار ثانية، فالفن يعد بالنسبة لها جزءا أساسيا من تكوين شخصيتها.

وتابعت: «أحلم بالوصول للعالمية، فأنا بدأت التمثيل وأنا عمرى 17 عاما، وأحلم أيضًا بنشر السلام للبشرية وتغيير عالمنا، وأتمنى تكرار مشاركتى فى المنتدى».

وكان الرئيس السيسى، كرم الطفل زين يوسف، الذى هزم مرض السرطان للمرة الرابعة، وصعدت أسرته لمنصة التكريم لالتقاط الصور التذكارية مع الرئيس.