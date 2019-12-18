شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي السكان بالوادي الجديد»: ارتفاع نسبة الطلاق المبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت عبير متولي، رئيس فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، أن المحافظة تعاني من ارتفاع نسبة الطلاق المبكر مضيفة أن النسبة وصلت إلى 2.1% وهى نسبة كبيرة بالنسبة لمحافظة صغيرة كالوادي الجديد، وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضافت «متولي» أن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي يعتبر واحدا من الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى الطلاق خلال هذه الايام وتدمر الاسرة مع الابتعاد عن القيم الدينية والأخلاقية.

ولفتت متولى إلى أن القومى للسكان بالتنسيق مع الجهات الاخرى يتولى تنفيذ حملات توعية داخل كافة المدارس والمصالح الحكومية للتوعية بهذه الظاهرة وكيفية لم شمل الاسرة والبعد عن التفككات الاسرية مؤكدة ان هذه الندوات يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة الخمس.