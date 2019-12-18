شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب‭ ‬‮«‬إعلام‭ ‬القاهرة‮»‬‭ ‬يطلقون‭ ‬حملة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تستوروچين‮»‬‭ ‬لاحترام‭ ‬الجنس‭ ‬الآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الفرقة‭ ‬الثالثة‭ ‬بكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬حملة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«تستوروچين»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬احترام‭ ‬الجنس‭ ‬الآخر،‭ ‬وتأتي‭ ‬الحملة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بنكمل‭ ‬بعض‮».‬‭‬

وقال‭ ‬الطلاب‭ ‬إن‭ ‬عنوان‭ ‬الحملة ‬‮«‬تستوروچين» ‬‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬‮«‬تستوستيرون» ‬‭ ‬وهو‭ ‬هرمون‭ ‬الذكورة،‭ ‬و ‬‮«‬استروچين»‬‭ ‬وهو‭ ‬هرمون‭ ‬الأنوثة‭.‬

وأضاف‭ ‬الطلاب‭ :‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتريند ‬‮«‬عالمطبخ‮»‬،‭ ‬والجدال‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هما‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬موضوع‭ ‬الحملة‭.‬