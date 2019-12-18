شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «إعلام القاهرة» يطلقون حملة بعنوان «تستوروچين» لاحترام الجنس الآخر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة بعنوان «تستوروچين» تهدف إلى نشر ثقافة احترام الجنس الآخر، وتأتي الحملة تحت شعار «بنكمل بعض».
وقال الطلاب إن عنوان الحملة «تستوروچين» جمع ما بين «تستوستيرون» وهو هرمون الذكورة، و «استروچين» وهو هرمون الأنوثة.
وأضاف الطلاب :أما بالنسبة لتريند «عالمطبخ»، والجدال المستمر بين الرجل والمرأة بشكل كبير في الفترة الأخيرة هما السبب في اختيار موضوع الحملة.
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