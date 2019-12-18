شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ٩٠% من المرحلة الأولى بمشروع إنشاء ميناء الصيد بالشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، الانتهاء من ٩٠% من المرحلة الأولى من مشروع ميناء الصيد والمقام على مساحة 150 ألف متر مربع بتكلفة 160 مليون مرحلة أولى.

وأكد بيان للمدينة أن المرحلة الأولى تتكون من أرصفة بحرية لوحدات ومراكب الصيد وخدمات لوجيستية ومبان إدارية وساحات انتظار ومصنع ثلج وصالات فرز وتغليف أسماك وبعض المبانى الخدمية مثل: المسجد والبنك وكافيتريا ومكتب بريد ووحدة صحية وشبكة مرافق عامة ومخازن مبردة ورافع سفن وورشة ميكانيكة وصيانة خاصة بالمراكب ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود.

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ومن المقرر أن تدفع الشركة الوطنية للمصايد بثلثى مراكبها للعمل داخل ميناء صيد الشلاتين وأبورماد.

ويعد هذا الميناء من أحد مشروعات الثروة السمكية التابعة لمحافظ البحر الأحمر، حتى تلبى احتياجات أهالى ومواطنى المحافظة من الأسماك.

وتفقد المهندس محمد على، سكرتير المدينة، المشروع لمتابعة الأعمال التى تتم وإزالة أى عقبات تواجه التنفيذ، وقال إن عملية تطوير الميناء تعد خطوة مهمة ومميزة بالنسبة للعاملين فى هذا المجال، بهدف أن يصبح الميناء ذا إمكانيات ضخمة.